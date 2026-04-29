Scontro fra due auto a Biella: intervengono Polizia e 118 FOTO

Scontro stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, a Biella.

Intorno alle ore 10.30, due auto sono rimaste coinvolte in una collisione all’incrocio tra via Piacenza e viale dei Tigli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata negli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza a una persona coinvolta. In corso ulteriori accertamenti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Non si segnalano rallentamenti della viabilità: il traffico è scorrevole.