Ci sono tanti cani ma ci sono anche io Rocky! mi porti a casa con te? FOTO

Ci sono tanti cani… e ci sono anch’io

Sono belloccio, “ fisicato”, sportivo, taglia piccola, giovane e dolce qb, come nelle ricette di cucina...eppure sono qui che aspetto, aspetto e aspetto ancora!

Quindi sfatiamo il mito che le taglie piccole vanno subito a casa…a meno che…oddio io sia uno sfigato? …e questa è un’idea che non mi era mai passata per la testa.

Comunque, mi sono dimenticato di dirti che mi chiamo ROCKY, si sa mai che decidi di telefonare e non sai il mio nome!

Posso aggiungere che sono già castrato e sono vaccinato e chippato, che convivo che tanti cani sia maschi che femmine e che voglio una famiglia!!!

Detto ciò, ti sarai accorto/a che sono anche simpatico, quindi chiama le zie e vieni ad innamorarti di me

Quasi tuo Rocky

Per info:

Lorenza 348 9380804

Silvia 340 9087029