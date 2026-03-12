Addio a Ennio Vercellotti, ex sindaco di Callabiana: cordoglio in tutto il Biellese

Ha destato profondo cordoglio in tutto il biellese la scomparsa, a 79anni, di Ennio Vercellotti, geometra ed ex sindaco di Callabiana fino al 1999. Ne hanno dato il triste annuncio i figli Paola, già Presidente Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, e membro del consiglio nazionale dell'Uncem, Elena, stimato medico, e Lorenzo, anche lui come il papà ex sindaco di Callabiana.

Tanti i messaggi di condoglianze sui social dedicati a Ennio: "Tantissimi bei ricordi legati a Ennio... tutte le estati lo rivedevo con piacere ... qualche amichevole tirata di orecchie quando si esagerava con gli orari e con il volume ma persona di grande umanità devota al suo territorio e amata da tutti . Fai buon viaggio , mi mancherai", "Persona saggia e colta, che mi hai fatto ricordare, momenti di gioventù di mio papà.

Grazie x quello che mi e ci hai insegnato, di sicuro lassu', troverai il mio papà e la mia mamma e avrai da raccontare", "Esempio di uomo di una dolcezza unica", "Ciao Ennio. Mi hai insegnato cos è l'Amicizia, l'Onesta e l 'Amore per le persone e il territorio . Mi mancherà il riferimento che sei sempre stato per me. Ciao Ennio, fai un buon viaggio", queste le parole del sindaco Andrea Gibello.