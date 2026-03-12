Dal Nord-ovest: armi da guerra e 12 chili di droga in casa: arrestato un uomo nel Torinese

Quando sono entrati in casa sua, in zona Regio Parco a Torino, non potevano credere a quello che avevano trovato. Una quantità notevole di droga, di diverse tipologie e dosi, ma anche una presenza di armi tali da rendere quell'alloggio una specie di arsenale. Per questo motivo gli agenti di Polizia hanno arrestato un uomo di 49 anni per detenzione abusiva ed illegale di armi da fuoco e di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono scattate proprio per il sospetto di un traffico di droga nella zona. È così iniziata la perquisizione della casa dove vive l'uomo e dove sono state trovati quasi 12 chili di stupefacenti: oltre 10 chili di hashish e più di 1,2 chili di cocaina, oltre a 370 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione di un altro locale nella disponibilità dell’uomo, ecco che gli agenti hanno trovato anche un arsenale. Sono stati recuperati 3 fucili a pompa (“Benelli” e “Remington”), 2 fucili mitragliatori (“Colt” M4 e “AK-47”), una carabina, una pistola mitragliatrice modello Uzi con matricola abrasa, una mitraglietta marca “Skorpion”, 5 pistole di cui tre con matricola abrasa e un revolver marca “S&W” calibro 367 magnum. Trovate anche più di 1800 cartucce di vario calibro, 10 caricatori, alcuni dei quali riforniti, 4 giubbotti antiproiettili e 1 granata a frammentazione Jugoslava modello “M52”.