Biella, ricorso sui consigli di quartiere, Olivero: "L’Amministrazione valuterà se il procedimento può influire sui Consigli o causare danni all’Ente"

In merito alla conferenza stampa dal titolo “Residenza è partecipazione”, promossa dal gruppo consiliare Biella C’è per illustrare l’azione legale presentata contro il regolamento comunale della partecipazione, nel passaggio in cui esclude i cittadini extracomunitari dalla possibilità di prendere attivamente parte ai consigli di quartiere, questa la dichiarazione del Sindaco Marzio Olivero e dell'amministrazione.

"Non siamo particolarmente sorpresi dell’iniziativa, accadendo sempre più di frequente che la sinistra cerchi altre vie e scorciatoie per ottenere il risultato che non è riuscita a raggiungere sul piano politico.

Sono vie alternative che si preferisce non giudicare ma che si accettano e soprattutto si comprendono, percependo il profondo disagio vissuto da questa opposizione che vive nella disperata speranza di scovare almeno una pagliuzza nell’agire altrui ed è incapace di prendere coscienza della propria inadeguatezza politica.

Nella fattispecie si registra che non vi è solo l’intento di definire in punta di diritto la legittimità delle scelte politiche adottate ma anche la richiesta di risarcimento di un danno non patrimoniale di € 800,00 per ciascuno degli otto extra-comunitari ricorrenti e di € 8.000 per l’Associazione ASGI Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione.

Ovviamente l’Amministrazione, oltre a costituirsi in giudizio per salvaguardare i diritti e gli interessi propri e dei soggetti interessati, valuterà i possibili riflessi del procedimento promosso sull’attività futura dei Consigli di Quartiere al fine di scongiurare ogni qualsivoglia pregiudizio a carico dell’Ente".