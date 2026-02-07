Biellese in ebike: allenamento invernale sul manto innevato FOTO e VIDEO

Trasformare un normale allenamento settimanale in un’uscita divertente e alternativa è possibile, anche in pieno inverno. Con una temperatura di circa tre gradi in città, salire di quota significa andare consapevolmente incontro al freddo. Ma la scelta è presa: si parte.

Il percorso prende avvio da Pollone, passando da Sordevolo e dalla Prera per raggiungere il Tracciolino, un tratto ideale come “riscaldamento”. Non manca un imprevisto: una caduta, fortunatamente senza conseguenze, causata dalle pietre rese viscide dalle condizioni del terreno.

Si prosegue lungo il Tracciolino fino alla strada che sale verso la Muanda in direzione dell’alpetto. Il fondo è completamente innevato. Il dubbio è breve: si prova. Le bici sorprendono ancora e si sale nonostante la neve. arrivando in sella fino al “tabellone”, il ripetitore. Oltre, però, non si va.

La discesa riporta il gruppo a ripartire in direzione Oropa. Anche qui il percorso è in parte innevato: il tratto che attraversa il cimitero monumentale, già affrontato con la neve in senso opposto nel corso dell’ultima uscita, presenta questa volta uno strato più profondo. Le ruote affondano, occorre seguire le tracce esistenti, ma il passaggio resta possibile.

Un giretto a Oropa, poi il rientro passando dal sentiero del Trenino fino a Favaro. Non manca un’ultima impresa: salire in Burcina passando “da dietro”, lungo il tratto enduro che normalmente si percorre in discesa. È fattibile anche in salita, ma le radici viscide rendono il gioco meno divertente.

Si scende quindi verso Pollone, per rientrare in città. Il bilancio finale parla di 42,33 chilometri, 1.055 metri di dislivello positivo e 4 ore e 45 minuti complessivi, compresa la sosta birra al Vecchio Ciliegio.

L’invito è aperto: scegliere il percorso di proprio interesse tra quelli pubblicati nei post di eBike Biella e unirsi al gruppo. La partecipazione è gratuita e, per chi non possiede una eBike gli verrà fornita. Foto e video vengono montati e pubblicati sui vostri social, per un ricordo della giornata.