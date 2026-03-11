Biella Master, il Finissaggio e Tintoria Ferraris rientra tra i sostenitori

Il Finissaggio e Tintoria Ferraris, aderendo all’invito rivolto dal signor Luciano Barbera, entra nuovamente a far parte delle Aziende che collaborano per la formazione dei giovani laureati del corso Biella Master delle Fibre Nobili.

Il Gruppo Ferraris nasce nella prima metà degli anni sessanta come finissaggio conto terzi e vede come fondatore Francesco Ferraris. Progressivamente entreranno in azienda il primogenito dottor Franco Ferraris e due dei tre figli gemelli: Stefano in qualità di Amministratore Delegato e Giuseppe, Responsabile della parte tecnica.

Negli ultimi anni è entrata anche la nuova generazione, con l’omonimo Francesco. “Il rientro del Gruppo Ferraris” commenta il signor Luciano Barbera, “è motivo di grande soddisfazione. Siamo orgogliosi che un’Azienda così prestigiosa abbia nuovamente aderito al progetto che la Fondazione Biella Master sta portando avanti da ben 40 anni, contribuendo con il suo supporto a dare un valore aggiunto all’opera di formazione di giovani laureati che, grazie alla preparazione acquisita durante il corso Biella Master, diventeranno in futuro apprezzati manager aziendali”.