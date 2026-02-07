Ciclocross, ASD Pentabike protagonista in Piemonte FOTO

Si chiude con un bilancio positivo il finale di stagione del ciclocross per la ASD Pentabike, protagonista nelle competizioni CSAIn grazie a risultati di rilievo sia individuali sia di squadra. A guidare il gruppo è Dario Monteferrario (M6) che ha conquistato il Campionato Provinciale Nord Ovest CSAIn e la Coppa CSAIn Piemonte, dopo aver già messo in bacheca nel corso della stagione anche il titolo italiano CSAIn e quello regionale.

Un rendimento che trova riscontro anche nelle cronache sportive locali: Newsbiella ha documentato nelle scorse settimane le prestazioni di Monteferrario, riportando la vittoria nella categoria M6 al Campionato Nazionale CSAIn e la conquista della maglia di campione regionale, oltre a una stagione caratterizzata da successi ripetuti nelle prove invernali. In una delle gare, la Pentabike ha inoltre chiuso seconda nella classifica a squadre, confermando la solidità del gruppo.

Accanto al leader, il finale di stagione evidenzia anche la crescita degli altri atleti. In categoria M7, Marco Berna ha concluso al terzo posto nella Coppa CSAIn Piemonte.

Nell’ultima prova stagionale hanno preso parte anche Mariano Bruera (M2) e Francesco Laurora (M3): rispettivamente sesto e settimo nella griglia di partenza, hanno entrambi chiuso la gara secondi di categoria, oltre ai risultati di Angelo Santoro (M7).

Archiviata la stagione invernale, la ASD Pentabike guarda ora all’autunno, con l’obiettivo di tornare al via di una nuova annata di ciclocross puntando ad ampliare ulteriormente il numero degli atleti in squadra.