Biella, spostamento del mercato: lunedì ambulanti in assemblea generale

Ci siamo: oggi martedì 10 marzo si conclude la raccolta firme per chiedere di non spostare il mercato di Biella da Piazza Falcone al centro cittadino. Non solo: è stata anche fissata la data per un’assemblea generale annunciata nei giorni passati, che coinvolga tutti gli ambulanti, chiamati a esprimersi sul progetto presentato dal Comune.

La raccolta avviata nei mesi scorsi e valida per 90 giorni, ha già superato le 1.500 sottoscrizioni. Possono partecipare i residenti a Biella firmando i moduli si trovano presso la Locanda dell'Orso in Piazza Falcone, al Bar della Stazione, alla Caffetteria Boglietti. Se invece non si è residente è possibile firmare online cliccando qui: https://c.org/bGPKM6GVmt .

Nel frattempo la categoria si prepara a un momento di confronto diretto: lunedì 16 marzo alle 14,30 presso la Locanda dell'Orso verrà infatti convocata un’assemblea generale degli ambulanti, durante la quale si discuterà del progetto presentato dal Comune per lo spostamento del mercato nell’area attorno ai Giardini Zumaglini. Firmatari della richiesta: ANVA Confesercenti, APA Provincia di Biella, Agricoltori Italiani Biella, Coldiretti Biella Vercelli, Fiva Ascom, Goia.

Tra le criticità evidenziate da alcuni operatori ci sarebbe la possibile perdita delle cosiddette “testate” di esposizione dei banchi. Restano poi da chiarire alcuni aspetti pratici, come la presenza di mezzi pesanti per i banchi di frutta e verdura e la compatibilità con gli alberi presenti nell’area.

Un altro tema riguarda la viabilità e in particolare c'è necessità di avere un quadro chiaro di cosa vogliano gli ambulanti. E l’assemblea servirà proprio a questo: raccogliere le posizioni della categoria e decidere come procedere.

La partita resta dunque aperta. Cresce l’attesa per l’assemblea, che potrebbe rappresentare il momento decisivo per chiarire quale direzione intende prendere il mercato di Biella.



