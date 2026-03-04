Energia, Pichetto: “Bene UE su ETS, ora equilibrio tra clima e competitività”

“È un’ottima notizia che l’Unione Europea abbia posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio la revisione del sistema ETS. È una richiesta che l’Italia sostiene da tempo, nella consapevolezza che l’attuale contesto geopolitico ed energetico impone una riflessione seria e pragmatica sugli strumenti della transizione. Come Mase sosteniamo da sempre che l’obiettivo è guidare la transizione, non subirla. Per questo l’Italia continuerà a lavorare in sede europea per un sistema ETS più efficace, equilibrato e capace di coniugare decarbonizzazione, sicurezza energetica e crescita”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.