L'Erickson S-64F torna a solcare i cieli del Biellese, è all'aeroporto di Cerrione (foto dalla pagina Facebook di Aeroporto Pietro Venanzi Biella)

L'Erickson S-64F è tornato a solcare i cieli del Biellese. Come riportato dall'Aeroporto Pietro Venanzi Biella sui propri canali social, il velivolo aereo sarà di base all'aeroporto di Cerrione, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia. Il mezzo è destinato principalmente alla prevenzione dei roghi.

“Da oggi e fino alla fine del mese di aprile l'aeroporto di Biella ospiterà per il sesto anno consecutivo il velivolo S-64F adibito alle operazioni antincendio boschivo – si legge nel post - Qui lo potete ammirare durante il ricovero sul piazzale antistante l'Hangar”.