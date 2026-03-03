 / Valle Elvo

Valle Elvo | 03 marzo 2026, 19:00

Mongrando, al via lavori di messa in sicurezza del fronte franoso di frazione Granero

Il comune di Mongrando, in sinergia con la Regione Piemonte, potrà avviare a breve i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso in frazione Granero: un intervento atteso e considerato prioritario per la tutela del territorio.

A seguito della situazione di criticità emersa nelle scorse settimane, l’amministrazione comunale si è attivata con tempestività per individuare le soluzioni tecniche più adeguate e per attivare tutte le procedure necessarie alla realizzazione di un intervento ritenuto fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’area interessata. La pronta risposta della Regione ha consentito di accelerare l’iter amministrativo e di porre le basi per lo sblocco dei lavori, dando così concreta attuazione a un’azione di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

“Ringraziamo l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Marco Gabusi e il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per il supporto assicurato in questa fase delicata - dichiara Simona Coda, vicesindaco di Mongrando - La collaborazione istituzionale si è rivelata determinante per giungere rapidamente a una soluzione operativa”.

“L’amministrazione comunale – conclude il sindaco Michele Teagno– conferma il proprio impegno costante nella tutela del territorio e continuerà a mantenere informata la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo prioritario di garantire sicurezza e serenità alla comunità”.

Redazione g. c.

