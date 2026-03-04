Sala: in arrivo 4 fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti

In arrivo Sala nuove misure per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. La Giunta Massera ha approvato la convenzione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese per la concessione in comodato d’uso gratuito di quattro fototrappole, complete di accessori.

La proposta di convenzione è stata trasmessa dal Consorzio nei giorni scorsi e ora ha ricevuto il via libera dell’esecutivo comunale. Le fototrappole saranno utilizzate per monitorare le aree più sensibili del territorio, con l’obiettivo di individuare e sanzionare eventuali comportamenti illeciti.

Con l’approvazione dello schema di convenzione, la Giunta ha incaricato il Segretario comunale di procedere agli adempimenti necessari, compresa la sottoscrizione dell’accordo.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano, unico obiettivo: prevenire e contrastare un fenomeno che comporta costi economici e danni ambientali per l’intera comunità.