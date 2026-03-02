I “Custodi del Bello” arrivano a Torrazzo, sentieri curati e inclusione sociale al centro del progetto

A Torrazzo si registra sempre grande attenzione per la cura e il rispetto dell'ambiente. La riprova arriva anche con l'arrivo del progetto “Custodi del Bello”, messo in campo per recuperare i patrimoni naturalistici e paesaggistici del nostro paese. Nelle scorse settimane, infatti, un gruppo di persone (coordinate dai referenti) ha ripulito alcuni sentieri del borgo immerso nel verde della Valle Elvo e l’area del campeggio della Serra.

A darne notizia il sindaco Luigi Graziano: “Si tratta di un'iniziativa nata dalla collaborazione di tre realtà, come il Consorzio Communitas, la Fondazione Angeli del Bello e l'Associazione Extrapulita, diffusa in tutta Italia, con l’obiettivo di sviluppare un modello di integrazione a favore delle persone fragili, impiegate nei lavori di recupero di aree degradate. Lo scopo primario è restituire loro dignità attraverso il lavoro, rendendole partecipi nella cura delle bellezze e delle ricchezze che rappresentano il patrimonio della nazione”.

Parole di elogio nei confronti del progetto e dei volontari coinvolti sono state condivise dal primo cittadino: “Siamo grati a chi ha ideato questo percorso e al personale dei Custodi del Bello, che ancora una volta ha reso un servizio importante al nostro territorio. Mi hanno contattato i loro referenti e, grazie alla loro disponibilità, abbiamo concordato degli interventi sia sui sentieri che nell’area del campeggio. Possono sembrare piccoli interventi ma sono fondamentali per garantire un turismo sempre piu all’avanguardia, fruibilità alle vie collinari e montane e proseguire nel percorso di valorizzazione e promozione del territorio. Ringrazio personalmente tutti i coordinatori e gli operatori che lavorano su questo progetto e che contribuiscono a valorizzare non solo il territorio di Torrazzo ma tutto il Biellese Chiunque voglia sostenere iniziative simili può mettersi in contatto con il referente Gianluca Coppa, contattandolo al 348.7520610 o scrivendo a g.coppa@coopmariacecilia.org”.