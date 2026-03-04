Sci Club Biella: impegno, passione e risultati che parlano da soli FOTO

Lo Sci Club Biella continua a raccogliere i frutti di un progetto tecnico solido, fatto di programmazione, attenzione ai dettagli e capacità di valorizzare le qualità di ogni singolo atleta. I risultati ottenuti in questa stagione rappresentano la conferma concreta della crescita di tutto il gruppo e dell’eccellente lavoro svolto dagli allenatori, che hanno saputo creare un ambiente positivo e stimolante, in cui i ragazzi possono crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano; da non sottovalutare l'importanza del supporto da parte delle famiglie che accompagnano con entusiasmo questo percorso sportivo.



A testimoniare l’ottimo momento del club sono arrivati risultati di grande prestigio sia nella circoscrizione BI-VC-CAN che nelle competizioni piemontesi. Rispettivamente sono diversi i podi ottenuti in provincia tra tutte le categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli e Ragazzi e ben due terzi posti e un secondo posto nella classifica per società; nelle selezioni regionali invece, Giorgia Quaregna conquista uno splendido 2° posto al 48° Gran Premio Giovanissimi svoltosi a Bardonecchia, salendo sul podio al termine di una prova di altissimo livello.

Ottime notizie anche dal Criterium Cuccioli - fase regionale svoltosi a Mera, dove Bianca Mangoldi si è messa in evidenza con un brillante 8° posto nello Slalom Speciale e un 14° posto nello Slalom Gigante, risultati che permetteranno ad entrambe di partecipare alle selezioni Nazionali.



Un caloroso incoraggiamento è giunto a tutto il gruppo Pulcini e Children dello Sci Club Biella, pronto ad affrontare con grinta e determinazione le prossime gare, unita ad una crescita costante della squadra che permette di sognare. Lo Sci Club Biella dimostra così di essere una realtà viva e ambiziosa, capace di formare giovani atleti competitivi e uniti, pronti a guardare al futuro con entusiasmo e passione.