Referendum sulla Giustizia: Alleanza Verdi e Sinistra Biella è per il "No ai pieni poteri"

L'appuntamento referendario del 22 e 23 marzo è un passaggio cruciale per la nostra democrazia. Questa riforma limita il potere giudiziario e lo sottopone al potere dei partiti della maggioranza. Alleanza Verdi e Sinistra a Biella è per il "No ai pieni poteri".

Nulla di diverso da quello che si vuole fare con il presidenzialismo, con cui si vogliono rendere più deboli il Parlamento e il Presidente della Repubblica, a favore del governo.

Il disegno di questa maggioranza è proprio quello di ridurre il bilanciamento dei poteri che la nostra Costituzione ha previsto.

Per questo da sabato comincerà la nostra campagna per fermare il progetto del governo di assoggettare la giustizia alla politica e minare la divisione dei poteri e ottenere i pieni poteri.

Abbiamo visto, invece, che è già partita la campagna per il Sì di Fratelli d'Italia in giro per il biellese. Abbiamo visto che, stranamente, nessuna iniziativa è prevista presso il mercato cittadino di Piazza Falcone. Non è che i meloniani biellesi hanno paura di essere sommersi dai No?! Un No, al trasferimento del mercato e magari forse anche al referendum del 22 e 23 marzo.

Corrado Cossu, segretario provinciale Sinistra italiana, Avs, Biella