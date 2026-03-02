Benna, soggiorno estivo 2026 a Bellaria

Il Comune di Benna propone anche per il 2026 il tradizionale soggiorno estivo al mare. La meta scelta è Bellaria, sulla Riviera Romagnola dal 14 al 28 giugno.

La quota di partecipazione è di 835 euro e comprende 14 giorni di pensione completa con bevande ai pasti, sistemazione in camera doppia con servizi privati, menù a scelta tra carne e pesce, buffet di verdure e colazione dolce e salata. Inclusi nel pacchetto anche drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci con serata danzante e servizio spiaggia con due lettini per ombrellone.

Il viaggio andata e ritorno in bus Gran Turismo da e per Benna è compreso nella quota, così come l’assistenza in loco con personale di agenzia, assicurazione medico-bagaglio, omaggi per ogni partecipante e misurazione settimanale della pressione.

Sono previste agevolazioni per i bambini in terzo e quarto letto: gratuità fino ai 3 anni, sconto del 40% dai 3 ai 6 anni, del 20% dai 6 ai 12 anni e del 5% dai 12 anni in su. Non è invece possibile applicare sconti per i bambini in secondo letto (adulto + bambino), indipendentemente dall’età. Il supplemento per la camera singola è di 210 euro. L’eventuale tassa di soggiorno dovrà essere versata direttamente in hotel.

È inoltre possibile richiedere un’assicurazione annullamento al costo di 53 euro a persona al momento dell’iscrizione.

Le prenotazioni devono essere effettuate compilando l’apposito modulo disponibile presso lo sportello del Comune di Benna o scaricabile dal sito istituzionale entro il 15 aprile. È richiesto un acconto di 200 euro (più eventuale assicurazione) entro la stessa data, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 30 maggio.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.