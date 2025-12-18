Il Natale dal gusto autentico de La Prateria Steakhouse FOTO

A Cavaglià il Natale ha il sapore della convivialità e della buona cucina. La Prateria Steakhouse celebra le festività con un menù di Natale pensato per esaltare la qualità delle materie prime, la passione per la carne e il piacere di stare insieme a tavola.

Per l’occasione, lo staff ha studiato una proposta speciale che unisce tradizione e carattere, con piatti speciali aggiuntivi oltre al menù tradizionale, capaci di soddisfare sia gli amanti dei grandi classici sia chi cerca sapori decisi e autentici. Protagoniste assolute sono le carni selezionate, lavorate con cura e valorizzate da cotture attente, accompagnate da contorni e preparazioni che rendono ogni portata un’esperienza completa.

L’atmosfera calda e accogliente de La Prateria Steakhouse fa da cornice perfetta ai pranzi e alle cene delle feste, rendendo ogni momento un’occasione da condividere con famiglia, amici o colleghi. Un Natale all’insegna del gusto, dove la qualità incontra l’ospitalità.

Scegliere La Prateria Steakhouse per il Natale significa regalarsi un’esperienza gastronomica autentica, fatta di sapori intensi, attenzione ai dettagli e passione per la buona tavola.

La Prateria Steak House si trova all'interno della clubhouse del Golf Club Cavaglià



Indirizzo

Via Santhià, 75 - 13881 Cavaglià (BIELLA ), Italia



Tel.

+39 0161 966771/966772



Email

segreteria@golfclubcavaglia.it