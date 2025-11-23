Treno, trekking, polenta concia: la ricetta di Ben Cuncià che guarda al turismo e al marketing territoriale

“Otto anni fa ci eravamo dati un obiettivo chiaro e ben preciso: trasformare un piatto simbolo della tradizione biellese in un importante veicolo di marketing territoriale. La visione è diventata una solida realtà, a riprova dei numeri incredibili ottenuti nell'edizione 2025 di Ben Cuncià, con circa 8mila adesioni. C'è ancora molto lavoro da fare ma la strada imboccata è quella giusta”.

A parlare il presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa Christian Clarizio che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha tracciato un primo bilancio del festival diffuso dedicato alla polenta concia, andato in scena dal 7 al 9 novembre. Tra gli aspetti da sottolineare positivamente vi è indubbiamente la presenza del Ben Cuncià Express, utilizzato per la prima volta in una manifestazione: un treno speciale che, grazie alla collaborazione di Co.Mi.S, Associazione Pendolari Biellesi, Gruppo Ferrovie Biellesi assieme alle guide escursionistiche della Regione Piemonte, ha accompagnato un centinaio di visitatori dalla stazione di Novara a Biella.

Per molti di loro, provenienti da Arona, Milano e Pavia, era la prima visita nei confini biellesi, oltre alla deliziosa degustazione inserita nel ricco programma del Ben Cuncià. Per altri, invece, è stato un gradito ritorno dopo la bella esperienza avuta nei giorni dell'Adunata degli Alpini. “Il segno evidente di come i grandi eventi siano un volano per il nostro territorio – riporta con entusiasmo la guida biellese Marco Macchieraldo, coinvolto nelle iniziative collaterali del Ben Cuncià – Anche le novità, come l'uso del treno, sono semi importanti, che vanno coltivati con passione così da raccoglierne i frutti negli anni futuri. Credo che un mezzo simile debba essere maggiormente sfruttato in futuro a corredo di altri appuntamenti. La collaborazione tra più realtà unita all'accoglienza ci ha permesso di lasciare una traccia positiva e indelebile nei nostri visitatori. Il passaparola e un'offerta sempre più ricca, variegata e originale determinerà il successo delle nostre zone”.

Anche il Trekking della polenta concia, con partenza a piedi da Biella e arrivo al Santuario di Oropa ha letteralmente conquistato i 25 partecipanti, di cui 18 giunti da fuori provincia, come Torinese, Cuneese e Genovese. In più 6 coppie hanno beneficiato dei b&b cittadini per vivere appieno la bellezza dei luoghi. “Sta crescendo sempre di più il nostro movimento turistico – afferma Macchieraldo – Il fascino, il verde, la purezza delle nostre mete è nota a tutti. Sta a noi destare curiosità nelle persone con eventi sempre più all'avanguardia. Abbiamo tutti i mezzi per accogliere al meglio il visitatore. Crediamoci sempre di più”.

Treno, trekking, sapori del territorio, tradizione e convivialità montana: diversi ingredienti amalgamati per un piatto dal garantito successo. “Il segreto di una ricetta come questa è indubbiamente la collaborazione tra le persone, i partner e i ristoratori, oltre all'unità di intenti e all'idea di un appuntamento dedicato alla socialità – sottolinea Clarizio - Allo stesso tempo, la polenta concia si è dimostrata un piatto social, ad ampia e diffusa interazione sui canali social. Per le prossime edizioni stiamo valutando di allungare la manifestazione, con più date a disposizione, e coinvolgere un sempre maggior numero di ristoranti”.