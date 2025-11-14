MeBo Biella celebra l’arte della birra: un corso unico per imparare il servizio perfetto

Biella – Il MeBo – Menabrea Botalla museum di Biella, nato dalla collaborazione tra Menabrea e Botalla formaggi, è uno spazio dedicato alla cultura del gusto e alle eccellenze del territorio. Un luogo dove tradizione, formazione ed esperienze sensoriali si incontrano per raccontare la storia e il futuro dell’artigianalità biellese.

Domenica 16 novembre 2025, dalle 15 alle 19, il MeBo ospiterà l’evento formativo “La birra e il suo servizio: molto più di un rito”, un pomeriggio interamente dedicato all’arte del servizio della birra, pensato per appassionati, neofiti e curiosi desiderosi di scoprire i segreti di una corretta mescita.

A guidare i partecipanti sarà Rosario Piergianni, Publican con oltre vent’anni di esperienza, Biersommelier Doemens dal 2013, trainer presso AdHoreca e fondatore di Fermento Beershop a Bari. Durante le quattro ore del corso, Piergianni accompagnerà il pubblico in un viaggio tra tecniche di servizio, importanza del bicchiere, gestione della cantina, spillatura – con un approfondimento sulla tecnica ceca – e problematiche organolettiche legate a un servizio non corretto.

La parte più attesa sarà però quella pratica: tutti i partecipanti potranno cimentarsi nella spillatura alpino-tedesca, imparando a servire la birra in modo impeccabile e consapevole.

Il corso include anche la degustazione di quattro diverse tipologie di birra, per un’esperienza formativa e sensoriale completa.

Il costo di partecipazione è di 40 euro a persona, comprensivo di formazione, degustazioni ed esperienza di spillatura. I posti disponibili sono 35.

Per informazioni e iscrizioni: MeBo – Biella, info@mebomuseum.it.