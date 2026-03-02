Valdilana, rimossa una struttura dal parco giochi di Valle Mosso

Nei giorni scorsi, il personale tecnico del comune di Valdilana è intervenuto presso il parco giochi di Valle Mosso per rimuovere una delle strutture presenti.

“Questa decisione è stata presa dopo una valutazione tecnica che ha evidenziato un deterioramento delle fondamenta dell'attrazione, rendendola non più sicura per i nostri bambini – si legge nella nota del Comune apparsa sui propri canali social - La sicurezza viene sempre al primo posto. L’area è stata completamente ripulita e resa nuovamente disponibile. L’amministrazione si impegna a riqualificare lo spazio con l’inserimento di nuove strutture, per restituire al più presto un’area giochi ancora più bella e sicura per tutti”.