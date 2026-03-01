L'udito e i suoi problemi nell'anziano, se ne parla a Biella

Martedì 10 marzo, alle 15, nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età.

L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le Poste Centrali, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa Francesca Brigato, specialista in Otorinolaringoiatria, in servizio presso il Reparto di ORL dell'Ospedale di Biella che tratterà l'argomento "L'udito e i suoi problemi nell'anziano". L'argomento è estremamente importante perchè la perdita dell'udito è uno dei principali rischi per l'insorgenza di demenza.

Con l’occasione della giornata mondiale della sordità (3 marzo 2026), nell’incontro del 10 marzo si discuterà su quanto sia impattante la sordità nel mondo, si parlerà di orecchio e delle sue patologie, che possono compromettere l’udito in maniera variabile, verrà descritto come funziona il sistema uditivo e la diagnostica audiologica che si effettua in caso di patologia, e si tratterrà infine di riabilitazione acustica, con le sue criticità.