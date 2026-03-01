Biella, gita a Riccione per la terza età: soggiorno termale - marino

Il Centro Dinamico Biella propone un soggiorno termale e marino a Riccione dal 3 al 17 giugno 2026 (15 giorni e 14 notti), con sistemazione all’Hotel Ambassador Sup. La struttura si trova in zona centrale e a breve distanza da Riccione Terme.

Il programma prevede il trasporto andata e ritorno da Biella in autobus Gran Turismo, la pensione completa, il servizio spiaggia per l’intero periodo, due serate con musica dal vivo e un’escursione in motonave di mezza giornata. È inoltre prevista la presenza di un accompagnatore del tour operator per tutta la durata del viaggio.

Sono incluse coperture assicurative e assistenza. Il soggiorno sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti ed è riservato in via prioritaria agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Biella; le richieste dei non residenti saranno inserite in lista d’attesa in base ai posti disponibili.

Per le iscrizioni occorre chiamare il numero 015-3507857 nei giorni 4 e 5 marzo 2026, dalle ore 9 alle 11.30; successivamente si verrà ricevuti su appuntamento.

Per maggiori informazioni: https://comune.biella.it/novita/soggiorno-termale-e-marino-a-riccione-per-la-terza-eta/