Davide Chiarletti nominato vicepresidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

Davide Chiarletti è il nuovo vicepresidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

La nomina è stata ufficializzata nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio dell’Ente Parco, convocata con questo specifico punto all’ordine del giorno.

Il presidente ha espresso soddisfazione per la scelta compiuta, sottolineando di aver individuato una figura capace di garantire equilibrio, competenza e senso di responsabilità nella gestione del territorio. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione delle esperienze professionali e amministrative, con l’obiettivo di assicurare continuità, tutela dell’interesse pubblico e una gestione improntata alla collaborazione e alla valorizzazione delle risorse locali.

Davide Chiarletti, 48 anni, nato a Biella, è Sindaco di Cerrione dal 2024. Commentando la nomina ha dichiarato: «Ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Mi impegnerò a svolgere questo incarico con responsabilità e dedizione, nel rispetto del territorio che rappresentiamo e di tutte le persone che lo vivono e lo amano».

Con questa designazione l’Ente completa quasi interamente la propria composizione. Resta infatti ancora da formalizzare la nomina regionale del Consigliere rappresentante delle Associazioni agricole, passaggio che consentirà di rendere pienamente definito l’assetto del Consiglio.

Nel frattempo, l’Ente è pronto ad avviare la nuova fase di programmazione e coordinamento delle attività, mantenendo come obiettivo centrale l’equilibrio tra tutela ambientale, fruizione responsabile e sviluppo armonico del territorio.