Cerrione, al via la distribuzione di Fra Galdino

Iniziativa lodevole a Cerrione. Oggi, sabato 28 febbraio, dalle 8.30 alle 10.30, avrà luogo la distribuzione a favore di Fra Galdino presso il Municipio del paese. Si consiglia di portare generi e prodotti alimentari.
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
