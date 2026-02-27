7ª edizione del Premio +bellezza in Valle, aperte le candidature

Si apre la 7ª edizione del Premio +bellezza in Valle, il riconoscimento che mette in evidenza gli interventi ambientali ed edilizi capaci di generare bellezza, qualità e armonia nel territorio biellese.



Una novità: la bellezza segnalata dai cittadini Accanto alla tradizionale raccolta delle candidature, quest’anno il Premio introduce una nuova modalità di partecipazione aperta a tutti. Sul sito ufficiale sarà infatti disponibile una pagina dedicata alle segnalazioni spontanee, dove cittadini, professionisti e appassionati potranno indicare un intervento ambientale o edilizio che ritengono meritevole di attenzione. Un invito semplice e diretto: “Hai visto qualcosa di bello? Segnalacelo!” Un modo per rendere il Premio ancora più partecipato e condiviso, coinvolgendo direttamente la comunità nella costruzione di una mappa collettiva della bellezza del territorio.



Promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza, il Premio nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su quei progetti – pubblici o privati – che, attraverso attenzione al contesto, cura dei dettagli e rispetto del paesaggio, contribuiscono a rendere il Biellese un luogo più bello da vivere.



Anche per l’edizione 2026 il Premio è articolato in due sezioni, Edilizia e Ambiente e possono essere candidati interventi conclusi negli ultimi cinque anni che abbiano migliorato la qualità estetica e paesaggistica del territorio.



Una giuria di professionisti selezionerà i 10 progetti finalisti, tra cui saranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria. La Giuria è presieduta da Corrado Panelli, dottore forestale, ed è composta da: Luisa Bocchietto, architetto e designer Alessandro Ciccioni, imprenditore Andreas Kipar, architetto paesaggista Cristina Natoli, architetto e funzionario Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario Giovanni Vachino, architetto Andrea Vigetti, agronomo paesaggista

Verrà inoltre attribuito il Premio Speciale REDA per la bellezza destinato a chi negli anni si è distinto con un percorso di particolare attenzione nella realizzazione, recupero e messa in evidenza della bellezza nel Biellese.



Il Premio SELLALAB sarà invece conferito al progetto candidato che meglio coniuga il miglioramento estetico alla crescita economica e sociale del territorio, declinando l’obiettivo di valorizzare il contesto paesaggistico con lo sviluppo di un modello di business sostenibile ed innovativo.

Scadenze e selezione Le candidature e le segnalazioni dovranno pervenire entro il 15 maggio attraverso il sito www.premiopiubellezzainvalle.it

La Giuria selezionerà 10 progetti finalisti, tra i quali verranno proclamati i vincitori delle due sezioni durante la cerimonia di premiazione che si terrà ad inizio ottobre.



Il Premio +bellezza in Valle continua così il suo percorso, con l’obiettivo di riconoscere e raccontare le buone pratiche che, giorno dopo giorno, contribuiscono a costruire un territorio più bello, consapevole e condiviso.



Per ulteriori informazioni: Mara Cucco, Resp. Comunicazione

