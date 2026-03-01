AlfAlberto, H come Hope (Speranza): oltre l’ottimismo, la certezza che nasce dalla fede VIDEO

In una nuova tappa del percorso di riflessione settimanale AlfAlberto, la lettera H è dedicata alla parola Hope (Speranza), intesa come un atto profondo di fiducia che ha radici nel cuore e nella fede.

Alberto Antonello propone una lettura che supera la semplice positività: la speranza cristiana, spiega, non è un’illusione temporanea o un conforto consolatorio, bensì la certezza che, anche quando le circostanze sembrano travolgerci e le nostre certezze svaniscono, Dio continua a operare nelle pieghe della nostra vita. Un invito a non arrendersi all’angoscia del presente, ma a coltivare una relazione con lo Spirito Santo che possa trasformare il nostro modo di guardare a noi stessi e al mondo.

Non occorre negare la fatica o la sofferenza, ma di imparare a camminare con fiducia, sapendo che ogni notte sarà seguita dall’alba e che, quando tutto sembra perduto, la speranza fondata sulla fede non delude.