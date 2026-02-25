 / Basso Biellese

Basso Biellese | 25 febbraio 2026, 18:30

A Massazza il Carnevale si avvicina, consegna delle chiavi del paese

Si avvicina il tempo di Carnevale nel comune di Massazza. Nei giorni scorsi, nella sala del consiglio comunale, in Municipio, ha avuto luogo la consegna delle chiavi del paese al presidente del Comitato del Carnevale Camilla Buratti. Per l'occasione, era presente l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Casana. 

g. c.

