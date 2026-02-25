Nuove tappe e gare al Golf Club Cavaglià, ecco i premiati FOTO

Domenica al Golf Club Cavaglià si è concluso il classico Trofeo d’Inverno con la “La Casa di Bodhi Golf Cup” (3 categorie 18 buche Stableford). Una splendida giornata quasi primaverile ha accompagnato gli oltre settanta giocatori al via.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Nicolò Parrini Cavaglià 32, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 39, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Alberto Canuti Cavaglià 41, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Tandurella Cavaglià 46, 2° Netto Ivano Palis Druento 42. 1° Ladies Emanuela Patti Cavaglià 41. 1° Seniores Raffaella Casalino Cavaglià 41.
Sabato al Golf Club Cavaglià si è disputata la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale International Pairs by Up Tour Series (gara a coppie 4plm, 18 buche Stableford). Premiati. 1° Lordo Giancarlo Magnani-Jay Silva punti 34. 1° Netto Enrica Aprile-Giorgio De Rigo Piter punti 44, 2° Netto Fabio Minola-Matteo Cozzolino. 1° Coppia mista Alessandro Caffi/Daniela Magni 44. Nearest to the pin. Buca 6: Giorgio De Rigo Piter m. 0,45. Buca 9: Giancarlo Magnani m. 1,76. Buca 12: Fabrizio Ronchetta m. 2,09.
Doppio appuntamento anche questo fine settimana al Golf Club Cavaglià. Sabato si giocherà la gara Team Golf Road To Acaja (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche). Domenica c’è in programma la tappa inaugurale del Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche) circuito che qualificherà alla finale nazionale del 16 ottobre al Gc Royal Park il 1° lordo ed il 1° netto di ogni categoria.
Info: 0161/966771 o segreteria@golfclubcavaglia.it.