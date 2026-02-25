Quaregna Cerreto inaugura il nuovo Parco & Pic Nic La Torre

Sarà inaugurato domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 15, il nuovo Parco & Pic Nic La Torre a Quaregna Cerreto. Un progetto atteso che restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato e pensato per diventare punto di riferimento per famiglie, bambini ed escursionisti.

L’intervento ha un valore complessivo di oltre 200 mila euro. La parte principale del finanziamento, pari a 132.500 euro, è stata coperta dal Gal, mentre il Comune ha contribuito con 70 mila euro di risorse proprie.

Un investimento importante che punta non solo alla riqualificazione dell’area verde, ma anche al rilancio della fruibilità turistica e sociale del territorio.

Oltre al restyling dell’area dedicata al pic-nic, l’amministrazione ha voluto rendere lo spazio più attrattivo per le famiglie, dotandolo di un parco giochi. L’intenzione è quella di valorizzare ulteriormente la vocazione ludica dell’area, trasformandola sempre più in un punto di aggregazione per i più piccoli.