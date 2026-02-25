 / SPORT

Dominio Rhythmic School nel regionale Silver LB FOTO

Nello scorso weekend, presso il palazzetto dello sport di Candelo, oltre al regionale FGI Gold di Specialità J/S dove le RSgirls sono andate tutte a podio, si è disputata anche la prima prova del campionato regionale FGI Silver LB. Duecentosessantasei le atlete scese in campo a contendersi i vertici delle classifiche nelle varie categorie in cui era suddivisa la gara. 

Le atlete della Rhythmic School hanno calcato la pedana dimostrando classe, eleganza e preparazione tecnica dominando di fatto ben quattro categorie, conquistando il primo posto con: Alyssa Adamo fra le LB2 J2 (anno 2011) con performances a palla e nastro, Sophia Marincolo in LB1 A2 (anno 2016) con esibizioni a corpo libero e clavette, Andrea Viola Adamo in LB1 A3 (anno 2015) con routines a palla e clavette e Ginevra Lanza nelle LB1 J1 (anno 2012) esibendosi con cerchio e clavette. 

Ottimi sono stati anche i piazzamenti di tutte le altre RSgirl a partire da Rebecca De Nisco che si è classificata terza fra le LB1 A3 con esercizi a fune e palla, nella stessa categoria (40 ginnaste in gara), si è classificata nona Alice Montecchio effettuando corpo libero e palla ed undicesima Giulia Furno Marchese che si è esibita a cerchio e palla. Sesto posto per Petra Zuliani nella categoria LB2 J1 in gara con palla e nastro, mentre si è classificata settima Anna Pivani in LB1 J1 effettuando cerchio e palla, nona Nicole Gecchele con corpo libero e fune e ventitreesima Emily Cola con fune e clavette fra le LB1 A2. 

Ad accompagnare le ginnaste in gara le tecniche Arianna Prete, Elena Chursina e la DT Tatiana Shpilevaya che commentano i risultati delle loro atlete: “La nostra scuola di ginnastica Ritmica ha dimostrato, ancora una volta, di essere al vertice in ogni categoria, confermando il valore tecnico, l’espressività e l’eleganza portata in pedana dalle sue ginnaste, siano esse veterane o alle prime gare, come nel caso di questa competizione. Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti dalle nostre atlete a conferma che il lavoro che stiamo perseguendo con la nostra scuola è valido ed in linea con i nuovi dettami dei codici di punteggio previsti dalla federazione internazionale per il nuovo quadriennio”. 

Nel fine settimana, le atlete del settore Silver saranno impegnate a Settimo Torinese dove si svolgerà la prima prova del campionato regionale LA. Cinque saranno le RSgirls che scenderanno in pedana a tentare di tenere alto il vessillo della società candelese.

c. s. Rhythmic School g. c.

