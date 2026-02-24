Biella Nuoto ASD, buona la prima al Grand Prix FIN

E' tempo di gare!
Prima uscita ufficiale domenica 22 febbraio per la Biella Nuoto ASD, storica società Biellese. A scendere in vasca al Palanuoto di Torino sono stati nel fine settimana gli Esordienti A che hanno ben figurato alla 4^ tappa Grand Prix del circuito federale FIN.
Sono state le ragazze a scendere in vasca per prime nella mattinata: Ludovica Martinotti chiude i 100SL in 1'15"4, i 50RA in 46"6 ed i 200RA in 3'42"1 mentre Francesca Piccolo chiude i 100SL in 1'21"8, i 100DO in 1'29"8 ed i 50DO in 41"3.
Chiudono la giornata al pomeriggio i ragazzi: Pietro Buscaglia che chiude i 100SL in 1'18"3, i 50RA in 44"5 ed i 50DO in 44"8 mentre Samuele Versace chiede i 100SL in 1'06"4, i 100DO in 1'20"0 ed i 50DO in 35"1.