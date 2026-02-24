 / SPORT

24 febbraio 2026

Biella Nuoto ASD, buona la prima al Grand Prix FIN

Sono state le ragazze a scendere in vasca per prime

Biella Nuoto ASD, buona la prima al Grand Prix FIN, nella foto Versace, Piccolo, Martinotti, Buscaglia

E' tempo di gare!

Prima uscita ufficiale domenica 22 febbraio per la Biella Nuoto ASD, storica società Biellese. A scendere in vasca al Palanuoto di Torino sono stati nel fine settimana gli Esordienti A che hanno ben figurato alla 4^ tappa Grand Prix del circuito federale FIN.

Sono state le ragazze a scendere in vasca per prime nella mattinata: Ludovica Martinotti chiude i 100SL in 1'15"4, i 50RA in 46"6 ed i 200RA in 3'42"1 mentre Francesca Piccolo chiude i 100SL in 1'21"8, i 100DO in 1'29"8 ed i 50DO in 41"3.

Chiudono la giornata al pomeriggio i ragazzi: Pietro Buscaglia che chiude i 100SL in 1'18"3, i 50RA in 44"5 ed i 50DO in 44"8 mentre Samuele Versace chiede i 100SL in 1'06"4, i 100DO in 1'20"0 ed i 50DO in 35"1.


 

