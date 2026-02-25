Grande interesse a Gaglianico per il corso di primo soccorso per animali

Si è svolto sabato 14 febbraio, presso il comune di Gaglianico, il corso di primo soccorso per animali, un’importante occasione formativa dedicata alla gestione delle emergenze veterinarie.

Durante l’incontro, tenuto da Mario Caldera, Tecnico veterinario della "Salvamento Academy" e Cavaliere della Repubblica, sono stati affrontati temi fondamentali come la messa in sicurezza della scena, la corretta attivazione del sistema di emergenza con ambulanza veterinaria e la valutazione dei parametri vitali, insieme a utili cenni di anatomia e fisiologia.

Ampio spazio è stato dedicato alle manovre salvavita — rianimazione cardiopolmonare, massaggio cardiaco, ventilazioni e disostruzione delle vie aeree — e alla gestione delle principali situazioni critiche, tra cui convulsioni, epistassi, ferite, traumi, ustioni, shock anafilattico, intossicazioni, annegamento, morso di vipera e colpo di calore. Il corso ha inoltre approfondito il concetto di stato di necessità e l’importanza di una corretta borsa di primo soccorso.

Un appuntamento che ha fornito strumenti concreti e competenze pratiche per intervenire tempestivamente e in sicurezza, fronteggiando una situazione di emergenza, in attesa dell’assistenza veterinaria, contribuendo così alla tutela e al benessere dei nostri amici a quattro zampe.