Bocce, Serie A: sfida in trasferta per il Crc Gaglianico

Nel campionato di Serie A, il Crc Gaglianico Botalla Formaggi, sabato prossimo sarà impegnato a Niella Tanaro Cuneo contro la Mondovì, una delle dirette avversarie per la conquista della qualificazione alla fase finale. 

Il tabellone della 13a giornata prevede anche: Brb Ivrea-Noventa Venezia, Chiavarese Genova-Auxilium Cuneo, Quadrifoglio Udine-La Perosina Torino, Marene Treviso-Nus Aosta.

La classifica:  Brb Ivrea 44, La Perosina 40, Chiavarese 35, Gaglianico 29, Noventa 23, Mondovì 21, Auxilium e Marenese 13, Quadrifoglio e Nus 11.

