Rhythmic School a podio con Pavanetto, Sapino e Bravaccino

Si è disputato nel weekend, presso il palazzetto dello sport di Candelo, con la perfetta organizzazione della società Rhythmic School, la seconda ed ultima prova del campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica FGI Junior/Senior. Gara riservata alle migliori interpreti della disciplina e che ha visto confrontarsi sulle pedane dell’impianto candelese un’ottantina di ginnaste in rappresentanza delle migliori associazioni che si occupano di Ritmica di Piemonte e Valle d’Aosta.

A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in campo Giulia Sapino nella categoria Senior 2 (anno 2009) ed Elena Pavanetto nella Junior 2 (anno 2011), tenuta precauzionalmente a riposo Ginevra Bravaccino per un fastidio muscolare avvertito in settimana. Ottimi i risultati ottenuti dalle atlete care alla DT Tatiana Shpilevaya; infatti Giulia Sapino ha ottenuto il secondo posto sia nella specialità cerchio che nel nastro così come ha fatto Elena Pavanetto nelle specialità palla e nastro.

Tali risultati, associati a quelli ottenuti nella prima prova, hanno determinato la classifica finale del campionato regionale FGI di specialità Gold J/S che vedono laurearsi campionessa regionale Elena Pavanetto alla palla ed argento al nastro, mentre Giulia Sapino è d’argento a cerchio e nastro e Ginevra Bravaccino (grazie ai risultati della prima prova) conquista due bronzi nella specialità cerchio e clavette.

Tutte le RSgirls risultano pertanto ammesse alla fase interregionale, ora definita zona tecnica, che vedrà confrontarsi le atlete di Liguria e Lombardia, oltre alle piemontesi e valdostane, in programma il 14 e 15 marzo a Busto Arsizio. Competizione che determinerà le atlete ammesse alla finale nazionale di metà aprile a Campobasso. A seguire le atlete in pedana lo staff tecnico RS guidato dalla DT Shpilevaya soddisfatto delle prove effettuate dalle ginnaste in gara.

Prossimo appuntamento per le atlete Gold fra pochi giorni a Settimo Torinese dove si disputerà la seconda prova del regionale allieve; rappresenteranno la Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya le sorelle Giardina: Grace (Allieve 1) e Margot (Allieve 4).