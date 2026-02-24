Bocce, ultime gare di qualificazione nel torneo notturno al "Città di Biella"

Ultima serata dei gironi di qualificazione nel torneo notturno al "Città di Biella".

Mercoledì sera, con inizio alle 21, in campo, nel girone A: Burcina Mosca-Piatto Sport Gabasio, Ternenghese Ronchese Ottino-Viglianese Pavignano, Burcina Rossetti-San Secondo Bennese Boccaletti, Ternenghese Ronchese Pellielo-Valle Elvo Mazza.

In classifica, Viglianese e Burcina Mosca punti 10, Piatto 8 sono qualificate, Burcina Rossetti e San Secondo Bennese 6 si giocheranno nello scontro diretto il passaggio del turno, eliminate invece Ternenghese Pellielo e Valle Elvo 4, Ternenghese Ottino 0.

Nel girone B: Ternenghese Ronchese Miglietti-Novara Bocce Siracusa, Torrazzese Giansetti-Burcina Milani, Valle Elvo Rasi-Bocce Valdengo Crappa, San Secondo Bennese Loro-Cossato Bocce Andreoletti.

Classifica: San Secondo Bennese punti 12, qualificata, per gli altri tre posti occorre attendere i risultati dell'ultima partita, sono i corsa Burcina e Cossato Bocce 8, Ternenghese e Valle Elvo 6, fuori dai giochi Novara Bocce e Torrazzese 4, Bocce Valdengo 0.