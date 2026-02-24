Sagliano Micca, donna travolta da un'auto

Avrebbe riportato ferite da codice giallo la donna di 74 anni che, nella prima mattinata di ieri, 23 febbraio, è stata investita da un'auto, condotta da una 43enne. Il fatto è avvenuto in via Roma, a Sagliano Micca, di fronte alla Domus Laetitiae.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia Stradale, presenti sul posto per gli accertamenti di rito, la pensionata stava attraversando la strada sulle strisce pedonali prima dell'urto con il mezzo.

In breve tempo, il personale sanitario è giunto sul luogo del sinistro per la prima assistenza alla persona ferita, poi trasportata in ospedale per le cure del caso.