Biella, finto investimento all’estero: impiegato di banca e Carabinieri sventano la truffa

Ancora una volta sembra proprio che sia stata decisiva l'accortezza del dipendente di una banca per sventare una truffa ai danni di un cittadino.

Il fatto è accaduto in una filiale della provincia di Biella. Secondo le prime ricostruzioni, il correntista si sarebbe presentato allo sportello per effettuare un bonifico di circa mille euro a favore di un conto estero per un sedicente investimento di trading online.

L'impiegato si sarebbe insospettito e, temendo di trovarsi di fronte ad un raggiro, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e bloccato l'operazione bancaria in uscita. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che si trattava effettivamente di un tentativo di truffa.

Stando al suo racconto, il 70enne sarebbe stato contattato al telefono da alcuni falsi agenti finanziari che li avrebbero consigliato una serie di investimenti online. Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda.

La raccomandazione dei Carabinieri è sempre la stessa: accertarsi sempre e contattare, in caso di dubbi, il numero di emergenza unico (112).