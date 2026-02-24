Cossato, sala affollata per la formazione sul tema della polizia mortuaria

Mercoledì 18 febbraio, presso la Sala Giuliana Piazzaguerra, si è tenuto un corso sul tema di polizia mortuaria, rivolto ai comuni, con la partecipazione della relatrice Gautero e in collaborazione con ANUSCA (Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe).

Il tema è di grande attualità, la disciplina in materia di cremazione e trasporti è stata recentemente innovata dall'art. 36 della legge 182 /2025, e tanti sono gli aspetti applicativi con cui confrontarsi. Il sindaco Enrico Moggio è intervenuto all'apertura dei lavori salutando partecipanti, una settantina circa, provenienti non solo dai comuni della provincia ma anche da alcuni comuni del Piemonte.

Nel suo intervento il primo cittadino ha ribadito l'importanza della formazione per i dipendenti degli uffici demografici affinché siano sempre aggiornati nulle nuove normative vigenti in continua evoluzione. Visto l'interesse verso queste iniziative Moggio ha auspicato una futura programmazione di pomeriggi di formazione in collaborazione con le varie associazioni di settore anche su altre materie.