Carnevale a Gifflenga, bel momento di comunità tra fagiolata e giochi di una volta

Il Carnevale a Gifflenga si è confermato anche quest’anno un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire tradizione, divertimento e spirito di comunità. Cuore della giornata è stata la storica fagiolata, momento simbolo della tradizione biellese, preparata con gli ingredienti raccolti sabato scorso durante il tradizionale giro mascherato tra le case del paese. Un gesto che racconta lo spirito autentico del Carnevale: la condivisione, la collaborazione e il legame con la comunità.

Grazie alla generosità delle famiglie e all’impegno dei volontari, la fagiolata è diventata ancora una volta il simbolo concreto dello stare insieme. A rendere ancora più coinvolgente la festa, l’estrazione della lotteria e il servizio bar che ha accompagnato l’intera giornata tra colazioni, chiacchiere e aperitivi in compagnia. Grande entusiasmo per i più piccoli con i giochi di una volta, che hanno riportato tutti a un’atmosfera semplice e autentica: la corsa nei sacchi, il tiro a segno medievale e la divertentissima corsa con i ronzini di legno hanno animato la piazza tra risate e applausi.

“Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco di Gifflenga, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione alla riuscita dell’evento – sottolinea il sindaco Elisa Pollero - È grazie a loro se questa tradizione continua a vivere e a rinnovarsi ogni anno. Il Carnevale vive attraverso la sua comunità. E Gifflenga, ancora una volta, ha dimostrato quanto sia bello ritrovarsi insieme. Arrivederci all’8 marzo per la Corsa-Camminata JTWIA”.