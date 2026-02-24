Nuovi stalli riservati ai disabili in città

Raffica di nuovi provvedimenti in materia di viabilità e sosta sono stati adottati in città con l’istituzione di diversi divieti di sosta con rimozione forzata, ai sensi dell’articolo 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
Le misure prevedono la creazione di stalli riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, munite di regolare autorizzazione CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), con divieto assoluto di sosta per tutti gli altri veicoli.
Nel dettaglio, i nuovi provvedimenti riguardano i seguenti punti della città:
- Piazza Curiel: lato sud, all’altezza del civico 1G, nel primo stallo utile immediatamente a ovest della rampa di accesso al primo passo carraio.
- Corso Risorgimento: lato ovest, in corrispondenza del civico 16, riservato al titolare di autorizzazione n. 2288.
- Via Fratelli Cairoli: ultimo stallo utile dopo il civico 2A, in prossimità dell’intersezione con via Milano, riservato al titolare di autorizzazione n. 429.
- Via San Giuseppe Cottolengo: all’altezza del civico 2, primo stallo utile precedente a quello già esistente.
- Via Fratelli Rosselli: all’altezza del civico 32, ultimo stallo utile a nord dell’intersezione con via Elvo, riservato al titolare di autorizzazione n. 3082.
- Via Italia: al civico 34, riservato al titolare di autorizzazione rilasciata dalla Città di Biella n. 7043.
Obiettivo del provvedimento è garantire una maggiore accessibilità e facilitare la mobilità delle persone con disabilità, assicurando loro spazi di sosta dedicati in prossimità delle abitazioni o dei luoghi di interesse.
Il divieto di sosta è accompagnato dalla rimozione forzata dei veicoli in violazione, misura necessaria per garantire il rispetto delle nuove disposizioni e tutelare un diritto fondamentale alla mobilità.
Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica verticale e orizzontale che verrà installata nei punti indicati.