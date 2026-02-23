L’arte del ferro: il pagliaccio ciclista omaggio al carnevale VIDEO

Non una semplice bicicletta, ma un'opera d'arte fatta di metallo, armonia e creatività, omaggio al carnevale. E' un pagliaccio in metallo, alto come un uomo, vestito da Carnevale, con una parrucca arancione e vestito di tutto punto, colto nell’atto di pedalare una vecchia bicicletta in stile anni ’80. E la firma dell' opera è di Ugo Forno, un vero artista della lavorazione del ferro, capace di trasformare un materiale duro e freddo in qualcosa di vivo, espressivo, quasi poetico.

L’opera è esposta nella bottega del figlio di Ugo, Sergio, storico punto di riferimento per gli amanti delle due ruote biellesi, realizzata con una maestria e un talento che solo la passione per la lavorazione del metallo è in grado di regalare. La bicicletta, con le sue linee retrò, richiama un’epoca fatta di semplicità e libertà, quando pedalare significava scoprire il mondo con leggerezza, e le linee del viso del pagliaccio non nascondono un sorriso silenzioso e forse anche un pochino malinconico.