Da Biella a Torino per ‘Il Regio dietro le quinte’

Nell'ottica di promuovere il benessere, l'invecchiamento attivo e la socializzazione, il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro Dinamico è lieto di organizzare una gita a Torino con visita guidata al Teatro Regio.

Programma:

Ore 7.30: partenza da P.zza Lamarmora -Ore 7.35: partenza da c.so 53° fanteria zona edicola stadio

Ore 9.30 – Visita guidata al Teatro Regio di Torino

Un affascinante percorso “dietro le quinte” attraverso itinerari segreti e curiosi di uno dei più importanti teatri d’opera italiani. Dal foyer alla sala – dove talvolta è possibile assistere alle prove di uno spettacolo – fino al palcoscenico e ai sotterranei, tra sale prova e sartoria.

Un vero viaggio alla scoperta del Teatro Regio, edificio complesso e ricco di stratificazioni storiche, in cui si incontrano le radici barocche dell’antico teatro settecentesco e le audaci architetture moderne progettate da Carlo Mollino per l’edificio inaugurato nel 1973. Durata della visita: circa 1 ora. Il percorso potrà subire variazioni in base alla programmazione artistica del teatro.

Al termine, tempo libero a disposizione per la scoperta della città. Pranzo libero.

Chi lo desidera può fare delle visite individuali: al Museo Egizio o al Palazzo Reale di Torino o al Palazzo Carignano o alla Villa della Regina, alla Mole, al Museo Rai e tanto altro …

In alternativa, passeggiata tra gli angoli più suggestivi della città tra vie e piazze storiche, individuale o insieme all’accompagnatore, momenti di relax ai giardini reali, shopping, ecc. Di sabato si tiene anche il caratteristico mercatino delle pulci “Balon” in zona Borgo Dora.

Ore 18.00 circa – Partenza per il viaggio di rientro.

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman G.T. – Ingresso e visita guidata al Teatro Regio - assicurazione di legge e iva.

La quota non comprende: Pasti, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa sostenendo parte dei costi di trasporto e mettendo a disposizione il proprio personale dipendente per l’organizzazione, la gestione delle pratiche amministrative e il servizio di accompagnamento

Pre-Iscrizioni telefoniche impegnative - Quando: 26 febbraio 2026 prenotazioni telefoniche al n. 015-3507857 dalle ore 9.00 alle ore 12 Sarete poi ricevuti su appuntamento

Iniziativa rivolta prioritariamente ai Cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 fino ad esaurimento dei posti disponibili.