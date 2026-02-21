Centro accoglienza a Muzzano, il TAR respinge il ricorso: il Comune va al Consiglio di Stato

Il TAR Piemonte con la sentenza dello scorso 10 febbraio ha rigettato il Ricorso promosso dal Comune di Muzzano che si oppone all'apertura di un Centro di accoglienza speciale presso gli ex Salesiani. Muzzano però non si arrende, e attraverso una delibera di giunta ha votato per costituirsi e resistere in giudizio innanzi al Consiglio di Stato con l'obiettivo di “Tutelare e salvaguardare gli interessi, i diritti e le prerogative tutte di legge di questo Ente”, come si legge nel documento.

La vicenda risale a luglio dell'anno passato, quando la Prefettura aveva decretata l'aggiudicazione finalizzata all'affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza nella struttura a Muzzano. A seguito di questo, l'amministrazione Favario aveva dato parere negativo, che però non aveva fermato la Prefettura, e aveva quindi portato il Comune a fare ricorso al Tar per il Piemonte contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura e la cooperativa che avrebbe gestito la struttura, per chiedere l'annullamento con sospensiva del provvedimento prefettizio.



"Siamo convinti che la decisione non tenga conto del contesto sociale/economico/comunitario – aveva spiegato il primo cittadino Roberto Favario -. Noi e i nostri legali riteniamo che i CAS rispondono a situazioni emergenziali, e dovrebbero essere autorizzati quando non vi siano altre forme di accoglienza sul territorio. Mentre la situazione in Valle Elvo e ben diversa. Come Amministrazione comunale riteniamo quindi, nell'ambito della nostra autonomia, di dover resistere a un atto di forza che viene imposto all'ente, alla comunità di Muzzano e in senso lato a tutti i comuni della Valle Elvo con i quali abbiamo da anni condiviso i progetti di accoglienza. Non a caso tutti i sindaci della Valle condividono la nostra posizione".

A portare avanti gli interessi dell'amministrazione è lo studio Avv. Cresta e associati di Torino.