CRONACA | 20 febbraio 2026, 13:12

Occhieppo Superiore, pacco sparisce dopo la consegna: indagini in corso

Il fatto è stato segnalato e sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri

Episodio di furto nel pomeriggio di ieri giovedì 19 febbraio a Occhieppo Superiore, dove un pacco appena consegnato è sparito nel giro di pochi minuti.

Secondo quanto ricostruito, il corriere aveva regolarmente lasciato il pacco davanti all’abitazione. Poco dopo, però, il proprietario di casa, affacciatosi per ritirarlo, non lo ha più trovato.

Il fatto è stato segnalato e sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

s.zo.

