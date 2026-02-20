Occhieppo Inferiore, le famiglie non pagheranno i sei giorni di chiusura forzata al nido

La Giunta Comunale di Occhieppo Inferiore ha approvato una deroga temporanea al Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale stabilendo la decurtazione totale delle giornate di chiusura dal calcolo della retta mensile di gennaio 2026.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della chiusura forzata dell’asilo nido comunale di Via Martiri della Libertà interessato da urgenti interventi di derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio e sanificazione degli ambienti. Le prime segnalazioni relative alla presenza anomala di roditori all’interno della struttura risalgono ai giorni 8 e 9 gennaio 2026, giornate in cui, in via cautelativa, gli utenti non hanno potuto frequentare il servizio. Successivamente attraverso un'ordinanza la sindaca Monica Mosca ha disposta la chiusura dell’asilo dal 14 al 19 gennaio 2026 compreso, per consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie a garantire la piena sicurezza e igiene degli ambienti.

In base al regolamento vigente, in particolare agli articoli 8 e 9, le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore danno diritto a una riduzione della retta pari al 20% della quota giornaliera. Tuttavia, considerata la natura straordinaria dell’evento e il disagio arrecato alle famiglie, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno intervenire con una misura più favorevole: con deliberazione approvata all’unanimità, la Giunta ha stabilito che le sei giornate di chiusura 8, 9, 14, 15, 16 e 19 gennaio 2026 vengano completamente decurtate dal conteggio della retta mensile.