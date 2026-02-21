Bocce, si gioca la penultima giornata della fase a gironi di Prima Categoria

In Prima Categoria, sabato dalle 14.30, si gioca la penultima giornata della fase a gironi. La San Secondo Bennese sarà impegnata in trasferta nel Cuneese contro la Saviglianese. Le altre sfide sono tra: Tre Valli - Masera, Sangiorgese - Trofarello, Ponte Masino - Stazzanese, Pergittone - Rapallese, Vottignasco - Cairese.

In classifica: Saviglianese 12 punti, Cairese e Stazzanese 11, Vottignasco 10, Tre Valli, Trofarello e Rapallese 9, Masera 7, Ponte Masino e San Secondo Bennese 5, Sangiorgese e Pergittone 4.