 / SPORT

SPORT | 21 febbraio 2026, 07:20

Bocce, si gioca la penultima giornata della fase a gironi di Prima Categoria

Bocce, si gioca la penultima giornata della fase a gironi di Prima Categoria (foto di repertorio)

Bocce, si gioca la penultima giornata della fase a gironi di Prima Categoria (foto di repertorio)

In Prima Categoria, sabato dalle 14.30, si gioca la penultima giornata della fase a gironi. La  San Secondo Bennese sarà impegnata in trasferta nel Cuneese  contro la Saviglianese. Le altre sfide sono tra: Tre Valli - Masera, Sangiorgese - Trofarello, Ponte Masino - Stazzanese, Pergittone - Rapallese, Vottignasco - Cairese. 

 In classifica: Saviglianese 12 punti,  Cairese e Stazzanese 11,  Vottignasco 10,  Tre Valli, Trofarello e Rapallese 9,  Masera 7,  Ponte Masino e San Secondo Bennese 5,  Sangiorgese e Pergittone 4.

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore