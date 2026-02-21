Auto ribaltata alla rotonda, incidente nella notte a Biella FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto nei presi della rotonda tra via Repubblica e viale Matteotti, a Biella. È successo poco prima delle 23.30 di venerdì 20 febbraio.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero rimaste coinvolte due autovetture, di cui una completamente ribaltata in mezzo alla strada. Il forte boato ha richiamato l'attenzione di un gran numero di persone, specialmente giovani, presenti nei locali della zona per la movida.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Non sono note, al momento, le condizioni di salute delle persone a bordo dei veicoli.

Si registrano rallentamenti al traffico in attesa della rimozione del mezzo capottato.