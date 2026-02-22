Biella in lutto per Guido Galassi, alpino e volto della Protezione Civile

Biella saluta Guido Galassi, 60 anni, figura stimata nel mondo del volontariato locale e punto di riferimento per Alpini e Protezione Civile.

Alpino della Sezione ANA di Biella, era segretario della Protezione Civile ANA Biella e vice presidente del Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Biella, incarichi che lo vedevano impegnato nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività sul territorio.

Il suo nome è legato a numerose iniziative e momenti istituzionali del volontariato biellese, dove ha operato con discrezione, competenza e spirito di servizio. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità degli Alpini e tra i volontari che, con lui, hanno condiviso l’impegno per la sicurezza e il sostegno alla collettività.