Arma dei Carabinieri, pubblicato il bando per 898 Allievi Marescialli

È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° Corso Triennale di 898 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, relativo al periodo 2026-2029.

Il bando rappresenta un’opportunità professionale rivolta a giovani cittadini italiani e a militari dell’Arma interessati a intraprendere un percorso di carriera caratterizzato da responsabilità e servizio alla collettività.

I posti a concorso

Dei 898 posti complessivi previsti, sono stabilite specifiche riserve:

- 199 posti riservati ai familiari di appartenenti alle Forze Armate o di Polizia deceduti in servizio, ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti di enti di assistenza per orfani dei militari;

- 36 posti destinati alla specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

- un ulteriore concorso per 24 posti sarà bandito per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua tedesca), ai fini dell’impiego nella provincia di Bolzano.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda:

- abbiano compiuto 17 anni e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età (limite elevato a 28 anni per chi abbia già prestato servizio militare);

- siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o siano in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025-2026;

- godano dei diritti civili e politici e abbiano condotta incensurabile.

Le fasi della selezione

L’iter concorsuale prevede:

- prova preliminare con quiz a risposta multipla;

- prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

- prove di efficienza fisica;

- accertamenti psicofisici e attitudinali;

- prova orale e prove facoltative di lingua straniera e informatica.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), nell’area concorsi, oppure tramite il Portale del Reclutamento inPA.

Il termine perentorio per l’invio è fissato in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto sul portale inPA. Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di identità digitale SPID oppure di Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando integrale sul sito www.carabinieri.it.